Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отправлен под домашний арест.

«Я знаю, как это страшно, когда в одночасье ломается твоя судьба. Когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собой, ни умереть вместо. Ты просто продолжаешь жить с поломанным хребтом. Точнее, выживать», — отреагировал Садальский в инстаграме.

Он отказался и защищать, и осуждать коллегу, назвал того честным человеком в отличие от очень многих и посетовал на то, как сильно за последние годы изменились зрители. По мнению актера, они стали очень желчными — не переваривают хорошие новости и жаждут лишь чужой смерти, страха, боли и унижения.