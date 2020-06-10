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«Мишу не начнут спасать»: Садальский о Ефремове 

Артём Кульша и ещё 7 15 минут назад
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Фото: globallookpress.com
Актер Михаил Ефремов — честный человек и не станет откупаться от правосудия. Об этом его коллега Станислав Садальский заявил в своем инстаграме.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отправлен под домашний арест.
«Я знаю, как это страшно, когда в одночасье ломается твоя судьба. Когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собой, ни умереть вместо. Ты просто продолжаешь жить с поломанным хребтом. Точнее, выживать», — отреагировал Садальский в инстаграме.
Он отказался и защищать, и осуждать коллегу, назвал того честным человеком в отличие от очень многих и посетовал на то, как сильно за последние годы изменились зрители. По мнению актера, они стали очень желчными — не переваривают хорошие новости и жаждут лишь чужой смерти, страха, боли и унижения.
«Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут», — добавил он.
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Общество , Криминал , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Станислав Садальский
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