Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов? 

Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство?

Вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве заслуженный артист Российской Федерации Михаил Олегович Ефремов убил курьера Сергея Захарова . Момент убийства был зафиксирован множеством видеокамер, как и первые минуты после трагедии. Сомнений в том, что Михаил Ефремов пьяным сел за руль джипа, после чего выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с «Ладой», за рулём которой ехал Захаров, нет никаких. Кроме того, положительные результаты анализа на алкоголь объявлены официально.

Серьезных признаков раскаяния сразу после столкновения актер не выказывал. Из пьяного бормотания Ефремова можно было разобрать, что у него много денег и он оплатит лечение пострадавшего. В первые часы после аварии Захаров был жив, но травмы оказались несовместимы с жизнью, и в больнице он скончался.

Делать прогнозы о том, каким именно будет наказание для Ефремова, продолжится ли его кино— и театральная карьера, излечится ли он от алкоголизма и так далее — пока что абсолютно преждевременно и бессмысленно. Есть факты — смертельное ДТП и пьяный актёр за рулём. В остальном разберутся следствие и суд. Но некоторые выводы сделать все-таки можно.

Уголовное дело, сперва возбужденное по второй части статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» было переквалифицировано на четвертую часть этой же статьи, в которой говорится о причинении смерти в состоянии опьянения. Наказание по этой статье чуть более года назад было серьёзно ужесточено. Если до 17 июня 2019 года «вилка» наказания составляла от двух до семи лет лишения свободы, то теперь — от пяти до двенадцати.

«Год назад Государственная Дума приняла поправки в УК, ужесточающие наказание за пьяные ДТП. Это была инициатива всех фракций, она получила широкий общественный резонанс и поддержку граждан. Фактически мы приравняли наказание за такие дорожно-транспортные происшествия к наказанию за убийство», — прокомментировал произошедшее депутат Государственной Думы Василий Пискарев.

Он также заявил, что если следствие подтвердит, что «Михаил Ефремов был пьян и по его вине погиб человек, то наказание за такое ДТП должно быть самым строгим. Закон един для всех».

Юрист Сергей Радько в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что несмотря на зафиксированное на видео состояние Ефремова, условное наказание все равно возможно.

«Тут все зависит от поведения виновного. Кто-то пытается уйти от наказания, придумывает различные версии, а некоторые сразу каются, признают вину, возмещают ущерб — и суд с учетом личности и поведения виновного будет выбирать меру наказания. Очень многое зависит от поведения родственников погибшего, которых признают законными представителями и потерпевшими, — говорит Радько, — от их мнения часто зависит, какой будет мера наказания — суд очень часто у них выясняет, какую меру они считают адекватной. Они могут сказать, что виновник им все компенсировал, взял на обеспечение, возместил моральный ущерб, расходы на погребение, обязался в будущем содержать и так далее, и с учетом этого суд может принять решение», — предположил юрист.

По данным СМИ, Михаил Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения с начала 2020 года.

У погибшего Сергея Захарова остались жена и двое детей. Они пока не декларировали свою позицию, а его племянница высказала надежду, что виновнику аварии «не удастся откупиться» и что Михаилу Ефремову назначат «максимальное наказание».

Как всегда бывает в подобных случаях, в социальных сетях развернулась бурная дискуссия о том, какого наказания заслужил Ефремов. Все вчерашние вирусологи-эпидемиологи и специалисты по конституционному законодательству оперативно переквалифицировались в автоюристов и наркологов и принялись со знание дела обсуждать детали произошедшего.

Большинство сурово осуждают актёра, который в последние месяцы регулярно появлялся на публике пьяным.

До того, как появилась информация о смерти пострадавшего, появлялись комментарии в стиле «жалко Мишу», но, что показательно, не было призывов «понять и простить гения». Большинство же комментаторов с самого начала требовали сурового наказания для Ефремова.

Дискуссия о том, является ли известность и популярность смягчающим или, наоборот, отягчающим обстоятельством, ведётся уже не первый год и даже не первое столетие. В истории бывали случаи, когда «звёздам» удавалось избежать серьёзного наказания за преступления, за которые «обычного» человека с большой вероятностью посадили бы.

Вспомнили, например, писателя Эдварда Радзинского , признанного виновным в ДТП, в результате которого погибла девушка. Радзинский тоже выехал на встречную полосу (правда, он был трезвым). В результате писатель заплатил родственникам погибшей около 2 млн рублей, уголовное дело было прекращено по амнистии.

С другой стороны, есть дело футболистов Кокорина и Мамаева. В их случае известность стала, наоборот, отягчающим обстоятельством. Комментаторы много говорили о том, что знаменитые спортсмены должны быть примером для молодёжи, поэтому и наказание должно быть показательным.

По поводу длительного приговора голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну было много разговоров о том, что, вероятно, не очень справедливо сажать человека за давние преступления и проступки, о которых, к тому же, все знали, но ничего не предпринимали до команды «ату его!» Сторонники жесткого наказания, напротив, говорили о том, что судьба Вайнштейна станет примером всем тем продюсерам, режиссерам и людям других профессий, которые полагают, что начальственный статус даёт им возможность безнаказанно домогаться к подчиненным.

В случае с Ефремовым можно сказать, что судя по подавляющему большинству отзывов, люди не согласны с тем, что популярным актерам можно садиться за руль в бессознательном состоянии и убивать тех, кому не повезло оказаться на их пути. Наказание должно быть если не суровым, то, по крайней мере, справедливым. То есть реальным, а не условным.

Отметим, что у русских артистов есть давняя традиция пьянства, и обычно оно губит их самих, а не окружающих.

Кроме того, мы регулярно читаем о дебошах, которые устраивают в самолётах перебравшие крепкого актёры. Снимали с рейсов и передавали в полицию Александра Панкратова-Черного и Алексея Панина Максима Аверина и самого Михаила Ефремова. Когда человек долго ходит по краю, причем в состоянии, когда он себя не контролирует, рано или поздно он либо упадёт сам, либо столкнёт другого. Это и произошло с Ефремовым.

И ещё один момент. Разумеется, непосредственно виновным в ДТП будет признан Михаил Ефремов, другие разумные варианты отсутствуют. Но ведь, с одной стороны, есть множество его друзей и знакомых, которые, вероятно знали о том, что он позволяет себе садиться нетрезвым за руль. Знали, но ничего не делали. Поэтому предложение бывшего юмориста Виктора Шендеровича к друзьям Ефремова помочь семье погибшего выглядит и правильным, и своевременным.