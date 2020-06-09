50 адвокатов отказались защищать Ефремова 

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

«Ладой» управлял курьер по имени Сергей Захаров . Он скончался вскоре после аварии. Ефремов в результате нее не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

«Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова», — сообщает «Мэш».

По информации телеграм-канала, Ефремов обращался за юридической помощью примерно к 50 адвокатам, пока один из них наконец не дал согласие защищать его в суде.