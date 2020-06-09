Стало известно, садятся ли россияне за руль в нетрезвом виде 

49% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались, что никогда не водили машину в нетрезвом состоянии.

«Страшно подвергать опасности себя и других», — прокомментировали они.

К сожалению, выяснилось, что 28% проголосовавших все-таки водят машину, находясь в стадии алкогольного опьянения. Пока в аварию из-за этого они не попадали.

20% участников не водят машину вообще.

3% россиян садились за руль в нетрезвом состоянии, но исход был плачевным. Сейчас, по их словам, они этого не делают.

В опросе приняли участие 5090 человек.

Вчера, как сообщал «Рамблер», актер Михаил Ефремов , находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Мужчина, находившийся за рулем «Лады», скончался в результате полученных травм. Ефремов не пострадал.

Данный инцидент прокомментировал журналист Владимир Соловьев . В эфире радиостанции «Вести ФМ» он назвал Михаил Ефремов пьяной тварью и убийцей.