Крестный Ефремова прокомментировал ДТП 

В интервью радио Sputnik Мищенко заявил, что будь он рядом, не позволил бы Ефремову в состоянии алкогольного опьянения сесть за руль.

«Я одно могу сказать, что случилась беда. Умер человек, его жалко. Конечно, Миша виноват, но не надо мне писать гневные и осуждающие сообщения по поводу Михаила. Он является моим крестным сыном. Он был им и всегда останется, несмотря на испытания, которые ему Господь пошлет. Он все равно для меня останется сыном», — отметил Мищенко.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.