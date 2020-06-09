Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada)

Захаров, который управлял «Ладой», был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с различными травмами в тяжелом состоянии. Позже он скончался.

Ефремов не получил серьезных травм. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«То, что сделал он, это самое настоящее преднамеренное убийство!» — считает Ксения Захарова.

Она выразила надежду на то, что Ефремову не удастся откупиться от правосудия, а также желание, чтобы ему назначили максимально возможное наказание.