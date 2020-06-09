Вирус есть, но надо жить

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дальнейшем смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Пропускной режим и самоизоляция в столице отменяются с 9 июня. В подписанном мэром указе предусмотрено три этапа снятия ограничений.

Уже 9 июня смогут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга и на посещение городских кладбищ. С 16 июня заработают летние веранды ресторанов, возобновят работу библиотеки, риелтерские конторы, службы проката, рекламы, консалтинга и других агентств, предоставляющих услуги гражданам и бизнесу. Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, но только по электронным билетам.

С 23 июня будут открыты детские и спортивные площадки, а также фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. Как оценить эти действия?

Комментарий Георгия Бовта:

Если основываться на прежних, совсем недавних заявлениях мэрии Москвы, большинство ожиданий горожан сводилось к тому, что пропускной режим и самоизоляция сохранятся как минимум до середины июня, тем более что статистика заболеваемости — на ежесуточном уровне около 2 тысяч человек — вроде бы не дает поводов для расслабления. Говорилось, что надо снизить этот показатель до нескольких сотен или лучше даже десятков в сутки. Теперь столица идет с опережением графика.

На протяжении всего карантина мэр Москвы, надо отдать ему должное, проводил целостную и последовательную политику ограничений, которая кому-то могла показаться излишне жесткой, однако она довольно быстро была отлажена именно как цифровая система, работающая в целом по понятным правилам, что, памятуя российские исторические традиции, всяко лучше, чем комендантский час и военные патрули на перекрестках.

В результате Москве удалось избежать, скажем, итальянского и нью-йоркского сценариев. Кроме того, ряд важных карантинных мер пока сохраняются на неопределенное время. Например, система трекинга «Социальный мониторинг» в отношении заболевших и тех, кто с ними непосредственно контактировал.

По-прежнему обязательно ношение масок в общественных местах, что объективно имеет смысл, хотя многие этим манкируют, ошибочно воспринимая ослабление карантинных мер и подчеркнуто мягкую, впрочем, так было изначально, риторику со стороны федеральных властей как объявление о полной и окончательной победе над китайской заразой.

На ускорение графика снятия ограничительных мер в Москве, скорее всего, повлияло несколько обстоятельств. Во-первых, наконец-то установилась хорошая солнечная погода, когда заставить людей соблюдать график прогулок и вообще выхода из дома стало практически невозможно. К тому же ультрафиолет интенсивно делает свою благую работу по изведению коронавируса. В таких условиях лучше принять неизбежное, чем ему сопротивляться. Люди и так уже гуляли вовсю.

Во-вторых, нагрузка на московскую медицину действительно больше пока не увеличивается, она в целом с ситуацией справилась. К тому же дольше двух с половиной месяцев на карантине, пожалуй, не сидел никто в мире. И хотя нынешние московские цифры суточной заболеваемости выше, чем те, при которых вводились ограничения, очевидно, что плато достигнуто. И дай бог, до осени новых вспышек не будет.

К тому же многие уже научились себя вести соответствующим образом, социальное дистанцирование стало в значительной мере нормой поведения тех же москвичей, которые оказались дисциплинированнее, чем могли о них думать чиновники вначале.

По схожему с российским пути снятия ограничений на фоне значительной суточной заболеваемости пошли целый ряд других стран. К примеру, Индия, где фиксируется более 10 тысяч случаев в день, что во много раз больше, чем в России, решила, что дальше сидеть на карантине она не может себе позволить. А уж как явочным порядком отменяет то, что там называется термином lockdown, Америка, лучше даже и не говорить и тем более этому примеру не следовать. В то же время наблюдаемый там выплеск энергии засидевшихся без дела и денег людей впечатляет и предостерегает одновременно.

В-третьих, конечно же, решение о снятии московских ограничений не могло не быть отчасти политическим решением. Симптоматично, что третий этап отмены назначен на 23 июня. Не на понедельник, а на вторник. На последний день перед военным парадом Победы, объявленный выходным, и за два дня до начала досрочного голосования по поправкам к Конституции. Дальше тянуть было уже чисто политически невозможно.

Вторая волна заболеваемости может ожидать нас осенью. Во всяком случае, в ближайшие недели мы вряд ли услышим от властей, что ситуация с коронавирусом как-то резко начала ухудшаться. В общем, серьезных вспышек сейчас действительно нет нигде в странах, которые начали снимать ограничения раньше нас.