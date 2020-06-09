Жена Ефремова объяснила его поведение после ДТП

Супруга Михаила Ефремова , устроившего накануне смертельную автоаварию, Софья Кругликова предположила, что в момент совершения ДТП ее муж мог находиться под воздействием снотворного, которое регулярно принимает, сообщает Life.ru. Она также пояснила СМИ, что узнала о трагедии от журналистов.

Как сообщал «Рамблер», ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист выехал на встречную полосу через две сплошные линии, где врезался лоб в лоб с отечественной Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и скончался впоследствии в больнице. Сотрудники ГИБДД выяснили, что в момент совершения ДТП актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Софья Кругликова в общении с журналистами пояснила, что не знает, откуда ехал ее супруг и, кто находился вместе с ним в машине. Об инциденте она узнала от представителей средств массовой информации. При этом Кругликова подчеркнула, что у Ефремова могли возникнуть проблемы с памятью и координацией из-за снотворного, которое он регулярно принимает. Супруга актера подчеркнула, что он мог начисто забыть, «где и с кем пил».