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Жена Ефремова назвала причину смертельного ДТП 

Павел Тиунов и ещё 3 12 минут назад
Жена Ефремова объяснила его поведение после ДТП
Фото: РИА Новости
Супруга Михаила Ефремова, устроившего накануне смертельную автоаварию, Софья Кругликова предположила, что в момент совершения ДТП ее муж мог находиться под воздействием снотворного, которое регулярно принимает, сообщает Life.ru. Она также пояснила СМИ, что узнала о трагедии от журналистов.
Как сообщал «Рамблер», ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист выехал на встречную полосу через две сплошные линии, где врезался лоб в лоб с отечественной Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и скончался впоследствии в больнице. Сотрудники ГИБДД выяснили, что в момент совершения ДТП актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Софья Кругликова в общении с журналистами пояснила, что не знает, откуда ехал ее супруг и, кто находился вместе с ним в машине. Об инциденте она узнала от представителей средств массовой информации. При этом Кругликова подчеркнула, что у Ефремова могли возникнуть проблемы с памятью и координацией из-за снотворного, которое он регулярно принимает. Супруга актера подчеркнула, что он мог начисто забыть, «где и с кем пил».
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Общество , Другое , Происшествия , Михаил Ефремов , ГИБДД
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