Ефремова отпустили на свободу 

Вечером в понедельник, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) совершил выезд на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и допустил столкновение с автомобилем «Лада» (Lada).

Водитель «Лады», 57-летний курьер, был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Позже он скончался.

Ефремов не получил серьезных травм и был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Эта, вторая, часть 264-й статьи Уголовного кодекса (УК) России подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на семь лет.

Собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, скорее всего, дело будет переквалифицировано на третью часть той же статьи «Нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Она предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.