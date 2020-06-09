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Ефремова отпустили на свободу 

Артём Кульша 59 минут назад
Актер Михаил Ефремов был отпущен на свободу после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
Вечером в понедельник, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) совершил выезд на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и допустил столкновение с автомобилем «Лада» (Lada).
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Водитель «Лады», 57-летний курьер, был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Позже он скончался.
Ефремов не получил серьезных травм и был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Эта, вторая, часть 264-й статьи Уголовного кодекса (УК) России подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на семь лет.
Собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, скорее всего, дело будет переквалифицировано на третью часть той же статьи «Нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Она предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
«Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — добавил источник агентства.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , МВД , ИТАР-ТАСС
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