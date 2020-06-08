Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блогер Балмашева объявила о беременности от пасынка 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Блогер Балмашева объявила о беременности от пасынка
Фото: Инстаграм
Блогер из Краснодарского края Марина Балмашева сообщила в Instagram, что ждет ребенка от своего 20-летнего пасынка.
«Рамблер» писал, что ранее Балмашева ушла от своего мужа к его сыну от первого брака. Позднее она сообщила, что была лишена опеки над пятью приемными детьми.
Сегодня Балмашева поделилась новостью о том, что ждет ребенка от 20-летнего пасынка Вовы.
«Надоело скрываться. Знаю, что срок ещё маленький, что УЗИ с сердечком ещё впереди. Но я хочу, чтобы вы это знали. Все возможно в этом мире. Нам четыре недели», — рассказала она.
По словам блогера, именно беременность повлияла на ее решение вновь выйти замуж.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Общество , Краснодарский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Проводили девочку мою»
«Проводили девочку мою»
Китай перебрасывает тысячи военных на границу
Китай перебрасывает тысячи военных на границу
Видео
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
В Нидерландах рассказали об осколках у членов экипажа MH17
00:17
В Нидерландах рассказали об осколках у членов экипажа MH17
В мире Катастрофы
SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого
05:26
SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого
Наука и техника
Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ
01:01
Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ
Происшествия Экология
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение