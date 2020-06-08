Блогер Балмашева объявила о беременности от пасынка 

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Блогер из Краснодарского края Марина Балмашева сообщила в Instagram, что ждет ребенка от своего 20-летнего пасынка.

«Рамблер» писал, что ранее Балмашева ушла от своего мужа к его сыну от первого брака. Позднее она сообщила, что была лишена опеки над пятью приемными детьми.

Сегодня Балмашева поделилась новостью о том, что ждет ребенка от 20-летнего пасынка Вовы.

«Надоело скрываться. Знаю, что срок ещё маленький, что УЗИ с сердечком ещё впереди. Но я хочу, чтобы вы это знали. Все возможно в этом мире. Нам четыре недели», — рассказала она.

По словам блогера, именно беременность повлияла на ее решение вновь выйти замуж.