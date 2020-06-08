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Россияне оценили экологическую ситуацию в своем регионе 

Вероника Полынина 1 час назад
Россияне оценили экологическую ситуацию в своем регионе
Фото: РИА Новости
Две трети россиян считают экологическую ситуацию в своем регионе благополучной, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
64% опрошенных оценили экологическую обстановку в своем месте проживания как в целом благополучную или скорее благополучную.
Чаще других положительно оценивали ситуацию москвичи и петербуржцы (69%), жители сел (69%) и городов с населением менее 100 тысяч человек (68%).
Недовольны экологической обстановкой в своем населенном пункте 34% россиян.
67% граждан сообщили, что их устраивает организация сбора и вывоза мусора в месте их проживания. Среди москвичей и петербуржцев положительную оценку работе по сбору и вывозу отходов дали 77% респондентов. 32% россиян не устраивает, как ведутся работы по сбору и вывозу отходов в их населенном пункте.
41% россиян считает, что за последний год в их месте проживания ситуация со сбором и вывозом мусора улучшилась, 43% не заметили изменений, 13% заявили об ухудшении ситуации.
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Комментарии
Общество , ВЦИОМ
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