Россияне оценили экологическую ситуацию в своем регионе 

Две трети россиян считают экологическую ситуацию в своем регионе благополучной, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

64% опрошенных оценили экологическую обстановку в своем месте проживания как в целом благополучную или скорее благополучную.

Чаще других положительно оценивали ситуацию москвичи и петербуржцы (69%), жители сел (69%) и городов с населением менее 100 тысяч человек (68%).

Недовольны экологической обстановкой в своем населенном пункте 34% россиян.

67% граждан сообщили, что их устраивает организация сбора и вывоза мусора в месте их проживания. Среди москвичей и петербуржцев положительную оценку работе по сбору и вывозу отходов дали 77% респондентов. 32% россиян не устраивает, как ведутся работы по сбору и вывозу отходов в их населенном пункте.

41% россиян считает, что за последний год в их месте проживания ситуация со сбором и вывозом мусора улучшилась, 43% не заметили изменений, 13% заявили об ухудшении ситуации.