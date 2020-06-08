Вирусолог выступил против открытия границ России 

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Медицинских оснований для открытия границ России пока нет, однако власти при принятии решения учитывают, в том числе, экономические и политические факторы. Об этом URA.RU заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Как сообщал «Рамблер», премьер-министр Михаил Мишустин заявил сегодня, что жители России смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, работы, учебы и лечения.

«Когда власть принимает решения, касающиеся эпидемии, то учитываются медицинские, экономические и политические факторы. И я думаю, правительство знает о данных, которые позволяют открывать границы страны», — заявил вирусолог.

При этом Альтштейн подчеркнул, что в медицинских факторах «серьезных изменений нет».

«Конечно, сейчас ситуация несколько лучше, чем пару месяцев назад. Но существенных изменений нет, уровень эпидемии по-прежнему довольно высокий», — пояснил он.

Профессор также высказал мнение, что бояться «завозного» вируса не стоит, так как «и своего полно».