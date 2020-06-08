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Представитель госпитализированного Джигарханяна рассказал о его состоянии 

Газета.Ru 4 часа назад
Раскрыты подробности состояния Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Официальный представитель народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян в беседе с ТАСС подтвердил его госпитализацию
По словам Согомоняна, состояние артиста медики оценивают как удовлетворительное.
"Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно", — сказал он.
Летом 2019 года Джигарханян был госпитализирован для планового осмотра, хотя СМИ сообщали о его тяжелом состоянии. Известно, что в 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован пять раз.
84-летний Армен Джигарханян — народный артист СССР, звезда фильмов "Следствие ведут знатоки", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и др.
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Общество , Артур Согомонян , Армен Джигарханян , ИТАР-ТАСС
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