Раскрыты подробности состояния Джигарханяна

По словам Согомоняна, состояние артиста медики оценивают как удовлетворительное.

"Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно", — сказал он.

Летом 2019 года Джигарханян был госпитализирован для планового осмотра, хотя СМИ сообщали о его тяжелом состоянии. Известно, что в 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован пять раз.

84-летний Армен Джигарханян — народный артист СССР, звезда фильмов "Следствие ведут знатоки", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и др.