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Россияне сказали, как борются со стрессом 

Лера Букина 1 час назад
Россияне сказали, как борются со стрессом
Фото: ТАСС
Россияне, принявшие участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера, сказали, что обычно делают после того, как испытают сильный стресс.
43% опрошенных признались, что в таких случаях ничего не предпринимают.
«Живу до следующего стресса», — ответили они.
25% респондентов помогают себе медикаментозно, принимая успокоительные средства однократно, то есть один раз в нужный момент.
23% россиян пытаются отвлечься прогулками и общением с близкими людьми.
8% проголосовавших начинают курсом принимать успокоительные средства.
1% участников сразу после стрессовой ситуации обращаются к врачу для обследования сердца, так как боятся инфаркта.
В опросе приняли участие 5580 человек.
В пятницу стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
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