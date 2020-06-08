Россияне сказали, как борются со стрессом 

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Россияне, принявшие участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера, сказали, что обычно делают после того, как испытают сильный стресс.

43% опрошенных признались, что в таких случаях ничего не предпринимают.

«Живу до следующего стресса», — ответили они.

25% респондентов помогают себе медикаментозно, принимая успокоительные средства однократно, то есть один раз в нужный момент.

23% россиян пытаются отвлечься прогулками и общением с близкими людьми.

8% проголосовавших начинают курсом принимать успокоительные средства.

1% участников сразу после стрессовой ситуации обращаются к врачу для обследования сердца, так как боятся инфаркта.

В опросе приняли участие 5580 человек.

В пятницу стало известно о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. По словам ее друга Евгения Спицына, журналистка умерла от инфаркта. Он отметил, что в последнее время женщина переживала из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.