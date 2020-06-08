Золотой профиль: появится единый регистр населения

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений, в котором будет содержаться информация о жителях России. Сообщается, что в него попадут данные не только о гражданах страны, но и об иностранцах, а также тех лицах без гражданства, которые на постоянной основе живут или работают в РФ.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В регистр сведений будут включены такие данные о человеке, как его полное имя, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство, вид на жительство, информация о постановке на учет в налоговые и военные органы, данные о регистрации в системах медицинского, социального и пенсионного страхования и др.
Доступ к этим данным получат государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, нотариусы и сами граждане, которые смогут вносить изменения в предоставленные сведения.
При этом в регистре будет содержаться информация как о гражданах РФ, так и об иностранцах и лицах без гражданства, которые длительное время проживают или работают в России. Проект должен заработать в 2023 году.
Целью создания этого регистра называется упрощение предоставления государственных услуг, а также обеспечение более эффективной работы ведомств страны. Ожидается, что в связи с наличием большого количества сведений о человека в одном месте существенно ускорится принятие решений органами власти.
«Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств — все уже будет доступно через систему информации», — заявил заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин.
По словам Левина, регистр обеспечит внедрение «принципа одного окна в коммуникациях граждан и бизнеса с государством».
Кроме того, как отметил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Евгений Колесников, такой регистр даст объективные данные о доходах каждого домохозяйства. Это поможет правительству оценить уровень достатка в семьях и своевременно оказывать материальную помощь нуждающимся в необходимом объеме.
«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков», — заявил Колесников, выступая на заседании комитета Госдумы, где рассматривался законопроект о регистре.
ФНС обязана обеспечить неприкосновенность и безопасность данных, содержащихся в едином регистре. Как ранее заявил глава ведомства Даниил Егоров, будущий ресурс будет иметь хорошую степень защищенности, так как информация о населении будет храниться в разных центрах обработки данных.
Однако эксперты в сфере безопасности по-прежнему считают, что нельзя забывать о рисках утечек.
Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман заявил ТАСС, что наиболее уязвимая точка — это получение доступа к информации. По его словам, необходимо, чтобы как можно меньше людей имели возможность получить весь массив данных единовременно.
Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян подтвердил, что степень защиты регистра останется высокой, если он будет использоваться только для автоматизированной проверки данных, предоставляемых самим гражданином или его работодателем.
Впрочем, как отметил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, никаких новых сведений в регистре содержаться не будет — вся информация, которая будет в нем находиться, уже присутствует «даже не в одной, а в нескольких информационных системах», так что никаких оснований для боязни утечек нет.