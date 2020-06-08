Золотой профиль: появится единый регистр населения

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений, в котором будет содержаться информация о жителях России . Сообщается, что в него попадут данные не только о гражданах страны, но и об иностранцах, а также тех лицах без гражданства, которые на постоянной основе живут или работают в РФ.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В регистр сведений будут включены такие данные о человеке, как его полное имя, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство, вид на жительство, информация о постановке на учет в налоговые и военные органы, данные о регистрации в системах медицинского, социального и пенсионного страхования и др.

Доступ к этим данным получат государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, нотариусы и сами граждане, которые смогут вносить изменения в предоставленные сведения.

При этом в регистре будет содержаться информация как о гражданах РФ, так и об иностранцах и лицах без гражданства, которые длительное время проживают или работают в России. Проект должен заработать в 2023 году.

Целью создания этого регистра называется упрощение предоставления государственных услуг, а также обеспечение более эффективной работы ведомств страны. Ожидается, что в связи с наличием большого количества сведений о человека в одном месте существенно ускорится принятие решений органами власти.

«Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств — все уже будет доступно через систему информации», — заявил заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин.

По словам Левина, регистр обеспечит внедрение «принципа одного окна в коммуникациях граждан и бизнеса с государством».

Кроме того, как отметил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Евгений Колесников , такой регистр даст объективные данные о доходах каждого домохозяйства. Это поможет правительству оценить уровень достатка в семьях и своевременно оказывать материальную помощь нуждающимся в необходимом объеме.

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков», — заявил Колесников, выступая на заседании комитета Госдумы, где рассматривался законопроект о регистре.

ФНС обязана обеспечить неприкосновенность и безопасность данных, содержащихся в едином регистре. Как ранее заявил глава ведомства Даниил Егоров , будущий ресурс будет иметь хорошую степень защищенности, так как информация о населении будет храниться в разных центрах обработки данных.

Однако эксперты в сфере безопасности по-прежнему считают, что нельзя забывать о рисках утечек.

Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман заявил ТАСС, что наиболее уязвимая точка — это получение доступа к информации. По его словам, необходимо, чтобы как можно меньше людей имели возможность получить весь массив данных единовременно.

Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян подтвердил, что степень защиты регистра останется высокой, если он будет использоваться только для автоматизированной проверки данных, предоставляемых самим гражданином или его работодателем.