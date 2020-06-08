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На Западе нашли призрак СССР в России 

Александр Котлеткин 1 час назад
Французский фотограф Джейсон Гильбо выпустил книгу о памятниках советской эпохи. Призраки СССР он нашел с помощью сервиса Google Street View. Свою работу фотограф назвал «Советские знаки и уличные реликвии». Об этом сообщает Life со ссылкой на The Guardian.
Гильбо потратил на свои поиски несколько месяцев. На снимках — реактивный истребитель, взмывающий ввысь над дорогой, серп и молот посреди поля, трактор на чугунной платформе. Местные жители настолько привыкли к этим странным объектам, что просто не замечают их.
Историк архитектуры Клем Сесил считает, что придорожная пропаганда была призвана поднимать боевой дух в условиях изнурительного коллективного труда, а объекты существую до сих пор только потому, что их уже не замечают.
«Как бы ни сложилась их судьба в реальном мире, эти памятники пропаганды бывшей коммунистической империи будут жить благодаря Google Street View — технологии, изобретённой американцами», — прокомментировал проект архитектурный критик Оливер Уэйнрайт.
В книгу вошли фотографии объектов, найденныех им на территории России, Украины и других бывших республик СССР.
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Общество , Фото , Google , The Guardian
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