На Западе нашли призрак СССР в России 

Французский фотограф Джейсон Гильбо выпустил книгу о памятниках советской эпохи. Призраки СССР он нашел с помощью сервиса Google Street View. Свою работу фотограф назвал «Советские знаки и уличные реликвии». Об этом сообщает Life со ссылкой на The Guardian.

Гильбо потратил на свои поиски несколько месяцев. На снимках — реактивный истребитель, взмывающий ввысь над дорогой, серп и молот посреди поля, трактор на чугунной платформе. Местные жители настолько привыкли к этим странным объектам, что просто не замечают их.

Историк архитектуры Клем Сесил считает, что придорожная пропаганда была призвана поднимать боевой дух в условиях изнурительного коллективного труда, а объекты существую до сих пор только потому, что их уже не замечают.

«Как бы ни сложилась их судьба в реальном мире, эти памятники пропаганды бывшей коммунистической империи будут жить благодаря Google Street View — технологии, изобретённой американцами», — прокомментировал проект архитектурный критик Оливер Уэйнрайт.

В книгу вошли фотографии объектов, найденныех им на территории России, Украины и других бывших республик СССР.