Мясников назвал три простые истины для защиты от COVID–19

Главврач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в своей программе , доступной на YouYube, назвал три простых правила для защиты от коронавируса.

По словам врача, прежде всего не нужно верить слухам и пытаться действовать по непроверенным схемам лечения COVID-19. Также Мясников призвал россиян ничего не бояться, так как страх ведет к снижению иммунитета.

«Были исследования, на крысах. Запуганная крыса болеет больше, чем та, которая ведет себя свободно, не подвергается постоянным стрессам. Стресс тратит гормоны и уже не хватает сил на поддержание иммунитета», — рассказал он.

Мясников пояснил, что не стоит пока просить лекарство от коронавируса, так как его просто нет.

«Вы должны надеяться на свой природный иммунитет. А это — отсутствие лишнего веса, вредных привычек, закаливание и физические упражнения. Меры личной профилактики: социальная дистанция, маски, как метод коллективной защиты, перчатки», — пояснил врач.

«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 985, до 476 658 человек в 85 регионах