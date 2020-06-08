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Мясников назвал простые правила защиты от коронавируса 

Алиса Селезнёва и ещё 1 19 минут назад
Мясников назвал три простые истины для защиты от COVID–19
Фото: youtube.com/О самом главном
Главврач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в своей программе, доступной на YouYube, назвал три простых правила для защиты от коронавируса.
По словам врача, прежде всего не нужно верить слухам и пытаться действовать по непроверенным схемам лечения COVID-19. Также Мясников призвал россиян ничего не бояться, так как страх ведет к снижению иммунитета.
«Были исследования, на крысах. Запуганная крыса болеет больше, чем та, которая ведет себя свободно, не подвергается постоянным стрессам. Стресс тратит гормоны и уже не хватает сил на поддержание иммунитета», — рассказал он.
Мясников пояснил, что не стоит пока просить лекарство от коронавируса, так как его просто нет.
«Вы должны надеяться на свой природный иммунитет. А это — отсутствие лишнего веса, вредных привычек, закаливание и физические упражнения. Меры личной профилактики: социальная дистанция, маски, как метод коллективной защиты, перчатки», — пояснил врач.
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 985, до 476 658 человек в 85 регионах
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Общество , Александр Мясников
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