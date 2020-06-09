Журналиста из ФРГ восхитил самый счастливый город РФ

Тюмень нельзя назвать самым популярным туристическим направлением в России , однако этот город способен заинтересовать путешественников с самыми разными предпочтениями, пишет Frankfurter Rundschau.

Как считает журналист издания Андреас Зилер, побывавший в Тюмени, этот город может рассказать иностранцам о российской архитектуре разных эпох, познакомить с историей страны и удивить природными красотами.

"Основанная в 1586 году Тюмень исторически была важным торговым центром и входит в число старейших поселений во всей Сибири. В наши дни это современный университетский город с этаким западным колоритом — крупными торговыми центрами, ресторанами, предлагающими блюда на любой вкус, а также с архитектурой разных стилей и эпох", — отмечается в материале.

По мнению журналиста, Тюмень воплощает традиционный образ сибирского города: "глухие леса и бескрайняя и безлюдная покрытая снегом территория".

Он также заметил, что город достаточно чистый и ухоженный. Зилера восхитили и виды, которые открываются в Тюмени на реку Тура, а также контраст, который создают исторические здания, соседствующие с современными многоэтажками.

Кроме того, немецкому журналисту запомнился Мост влюбленных.

"С этого вантового моста, весело подсвечиваемого всеми цветами радуги, открывается романтический вид. А под мостом — натюрморт из кораблей, до самого апреля закованных в лед Туры", — пишет Frankfurter Rundschau.

Автор статьи упомянул и западносибирские термальные источники, которые обнаружили в середине прошлого века. Он также призвал туристов обратить внимание на Покровское — малую родину Григория Распутина

Помимо Тюмени, Зилер побывал в Ялуторовске. Там находится построенный 350 лет назад острог, а также музей, посвященный декабристам.

"Здесь можно увидеть множество самодельных игрушек, кукол, матрешек и много чего еще. Кроме того, этот город известен шоколадными конфетами "Гулливер" и блинами", — рассказывает он.

Зилер отметил, что в Тюмени живут представители различных национальных меньшинств, которые продолжают заниматься традиционными ремеслами и заинтересуют любителей "культурного многообразия".

"Тот, кто доберется сюда, насладится настоящим сибирским гостеприимством, подразумевающим не только радушный прием, но и обильные угощения из традиционных блюд под местный самогон", — говорится в материале.

Как рассказали журналисту местные экскурсоводы, несмотря на все достоинства Тюмени, она не может похвастаться большим количеством иностранных туристов. Город "остается в тени" озера Байкал или окрестностей Иркутска. При этом, как подчеркнул Зилер, в последние годы Тюмень лидирует по внутрироссийскому "индексу счастья", опережая Санкт-Петербург.

"Западносибирский город Тюмень вряд ли сможет составить конкуренцию Москве или Санкт-Петербургу, но зато люди, живущие здесь, считаются самыми счастливыми во всей России", — заключает автор статьи.

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