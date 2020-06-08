Первый канал объяснил показ погромов под «Гудбай, Америку» 

Настоящее творчество остается актуальным и через 20 лет. Так в пресс-службе Первого канала прокомментировали изданию «Подъем» показ беспорядков в США под песню «Гудбай, Америка».

На протяжении последних недель, как сообщал «Рамблер», в США проходят массовые акции протеста. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.

На днях исполнилось 20 лет со дня премьеры фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат 2», главную роль в котором исполнил актер Сергей Бодров-младший

По этому случаю 7 июня Первый канал показал картину. Вместо большей части финальных титров, которые демонстрируются под песню группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка», канал показал первый сюжет программы «Время» о беспорядках в США. Песня при этом продолжала звучать.

«Что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным», — прокомментировали это в пресс-службе Первого канала.

Там рассказали, что обычно не показывают финальные титры фильмов, но в случае с «Братом 2» решили показать их частично, сочтя важным отметить имена Балабанова и Бодрова-младшего.