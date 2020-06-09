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В Подмосковье за сутки выписаны рекордные 641 пациента 

Газета.Ru и ещё 8 35 минут назад
В Подмосковье за сутки выписаны рекордные 641 пациента
Фото: РИА Новости
В Московской области 12 672 человека излечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб.
За последние сутки из больниц был выписан 641 пациент по завершению лечения от COVID-19.
Отмечается, что все они смогли покинуть медучреждения после получения отрицательных результатов исследования на коронавирус.
По состоянию на 8 июня в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , COVID-19 , ВОЗ , Московская область
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