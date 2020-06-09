В Подмосковье за сутки выписаны рекордные 641 пациента 

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Московской области 12 672 человека излечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб.

За последние сутки из больниц был выписан 641 пациент по завершению лечения от COVID-19.

Отмечается, что все они смогли покинуть медучреждения после получения отрицательных результатов исследования на коронавирус.

По состоянию на 8 июня в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.