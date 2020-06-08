С какими странами РФ откроет границы с 15 июля 

С 15 июля Россия в первую очередь откроет международное авиасообщение с восемью странами СНГ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТР). С 1 августа планируется возобновить полеты еще в семь стран.

Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что представители Росавиации намерены предложить Роспотребнадзору возобновить авиасообщение РФ с другими странами, которое было приостановлено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Изначально говорилось о старте полетов с 15 июля в 15 стран. При этом отмечалось, что список государств Росавиация и Роспотребнадзор определят сообща.

Сотрудники Ассоциации туроператоров России со ссылкой на слова неназванного эксперты, заявили, что 15 июля возобновят полеты из России в 8 стран СНГ. Две недели спустя в воздух поднимутся первые самолеты по маршруту в неопределённые пока страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии — всего 7 направлений.

«В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы», — цитируют сотрудники АТР слова своего собеседника.

Специалист также подчеркнул, что чартерные рейсы «вернутся последними».