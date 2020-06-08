Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.

"Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают, — сказал он "Газете.Ru".

Отвечая на вопрос о личном отношении к изменению изначального облика фильма, Сельянов заявил, что нужно смотреть, как это было сделано — "тупо или талантливо".

"Фильм "Брат 2" видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить", — заключил продюсер.

В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.