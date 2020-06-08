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Главный раввин России заразился коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
Главный раввин России заразился коронавирусом
Фото: kremlin.ru
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
В настоящий момент Лазар находится под наблюдением врачей, заявили в пресс-службе.
«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние [его здоровья] не вызывает особых опасений», — говорится в сообщении.
В мае сообщалось, что в Северной Осетии коронавирусом заразился председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) республики Хаджимурат Гацалов. До этого вирус был обнаружен у муфтиев еще двух республик на Кавказе: Исмаила Бердиева в Карачаево-Черкесии и Ахмада Абдулаева в Дагестане.
Общее число заразившихся коронавирусом в России 7 июня превысило 467 тысяч. Зафиксировано 5859 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19, выздоровел 226 731 человек.
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Общество , Исмаил Бердиев
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