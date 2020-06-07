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Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Гигантские дыры встревожили россиян
Фото: "Чита. Ру"
Как рассказала одна из местных жительниц, глубина отверстий составляет примерно 10 метров.
Жители села Утан, расположенного в Забайкальском крае, нашли в земле гигантские отверстия неизвестного происхождения. Фотографии опубликованы на сайте «Чита.Ру».
Как рассказала изданию одна из местных жительниц, глубина дыр составляет примерно 10 метров.
«Откуда ямы — не знаем. Житель села весной пас коней и обнаружил их, тогда они были полметра», — сказала глава села Татьяна Петрук.
Всего жители нашли 4 отверстия, самое большое решили засыпать.
По словам Петрук, в этих углублениях раньше могли быть подземные склады. Однако точное происхождение дыр неизвестно.
Отмечается, что данное село было основано в 1743 году. В советское время там в основном занимались сельским хозяйством.
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Общество , Chita.Ru , Забайкальский Край
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