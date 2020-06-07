Россия возобновит авиасообщение с 15 странами 

Росавиация решила возобновить полеты в 15 стран с 15 июля. Но прежде авиаторы намерены согласовать свой план с санитарными властями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в одной из авиакомпаний.

«Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор», — сказал источник.

По его словам, список 15 стран Росавиация и Роспотребнадзор определят совместно. При этом для бизнес-авиации планируют разрешить полеты «почти во все страны».

Он также рассказал, что совещание было инициировано в связи с поручением премьер-министра РФ. В нём участвовали представители крупнейших авиакомпаний.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов.