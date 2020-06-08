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В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом 

Rambler News Service и ещё 61 1 час назад
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом
Фото: ТАСС
В Москве за сутки скончались 59 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«В Москве скончались 59 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба на 8 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8985 — до 476 658. В общей сложности выздоровели 230 688 человек, зафиксирована 5971 смерть, связанная с коронавирусом.
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Общество , Новости Москвы
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