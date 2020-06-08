Россиян предупредили о вреде антисептиков 

Онищенко отметил, что при длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки. Он пояснил, у каждого человека на руках есть своя микрофлора, выполняющая защитную функцию. При этом во время использования антисептиков погибают не только вирусы и бактерии, но и сама микрофлора. Кроме того, по его словам, бактерии способны адаптироваться к санитайзерам.

Также депутат добавил, что в настоящее время отрасль дезинфицирующих средств развивается и появляются средства нового поколения. Однако обычно люди используют антисептики, которые разводят на основе спирта. Онищенко призвал россиян внимательно изучать инструкцию дезинфицирующего раствора для рук перед покупкой.