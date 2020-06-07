«Не нужно бояться»: что провоцирует тяжелое течение COVID-19 

Геннадий Онищенко заявил, что в России есть условия для решительной отмены мер, введенных из-за пандемии. Тем временем врач Александр Мясников заявил, что страх провоцирует более тяжелое течение коронавирусной инфекции нового типа — по мнению специалиста, стресс снижает уровень иммунитета, отчего можно легче заразиться, а болезнь будет протекать тяжелее. В России зафиксировано более 458 тыс. случаев COVID-19. 5,7 тыс. обернулись летальным исходом, 221 тыс. пациентов выздоровели.

— Тем временем в России зафиксировано 458 689 случаев. 5 725 обернулись летальным исходом, 221 338 пациентам удалось выздороветь.

— В Москве за минувшие сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом, всего число скончавшихся составило 2919, сообщает оперштаб.

— Обезопасить себя от коронавирусной инфекции только с помощью масок нельзя, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, носить маски необходимо, однако они являются лишь одним из инструментов защиты от инфекции. Он отметил, что населению также необходимо соблюдать гигиену и дистанцию в местах скопления людей.

— Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенного из-за пандемии режима как можно скорее. Однако глава государства подчеркнул, что при этом данный процесс должен быть спокойным и осознанным.

— Смелее отменять введенные ограничения призвал и первый заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«С удовлетворением вижу, что условия для этого есть», — сказал Онищенко в эфире «НСН».

— Стресс может провоцировать заражение коронавирусом, сообщил врач Александр Мясников. «Не нужно бояться, скажу вам как врач: когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет. Стресс тратит твои гормоны, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета», — пояснил он. Именно поэтому, по его словам, те, кто боится заболеть, более подвержены коронавирусу.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавирусной инфекции — левилимаб (торговое наименование — «Илсира»). Оно показано для терапии пациентов с тяжелой формой заболевания, а также при цитокиновом шторме — осложнении COVID-19, при котором у человека наблюдается избыточная воспалительная реакция организма на вирус, приводящая к повреждению различных тканей и органов.

— Трое пациентов старше 90 лет выздоровели от COVID-19 в Тверской области, сообщает областное правительство. Отмечается, что двум женщинам по 92 года, еще одному мужчине — 90 лет.

— В Азербайджане за сутки коронавирус выявили у рекордного числа человек — диагноз подтвердился у 379 пациентов, что стало максимальным приростом с начала эпидемии. Об этом заявил оперштаб страны по борьбе с COVID-19.

— Власти Шри-Ланки намерены вновь начать принимать туристов с 1 августа, сообщили в управлении по развитию туризма республики. Также в стране намерены дать возможность туристам продлевать срок действия визы с 30 дней до полугода, чтобы привлечь больше отдыхающих на остров. Желающим посетить страну необходимо будет предъявить справку об отсутствии коронавируса.