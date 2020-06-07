В Туве ввели карантин из-за коронавируса 

Власти Тувы , где выявили более 1,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции, ввели на две недели на территории республики карантин. Об этом говорится в распоряжении главы республики Шолбана Кара-оола размещенном на официальном сайте региона.

Режим самоизоляции был введен в Туве с 30 марта. Он несколько раз продлевался и сейчас действует до 30 июня.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва", — говорится в документе.

Ранее Кара-оол отвечал низкий индекс самоизоляции в республике, по его словам, одним из главных источников являются внутрисемейные очаги. По его словам, было принято решение усилить меры контроля: вернуться к режиму проверок разрешительных документов для нахождения людей на улицах, для автомобилей, особенно для тех, кто без оснований курсирует между районами и в Кызыл. Усилить контроль за торговыми точками, различными салонами, парикмахерскими, всегда ли они обоснованно работают или насколько строго выполняют все санитарные нормы.

Согласно документу, на автомобильных дорогах на границах между муниципалитетами будут размещены мобильные посты. Контроль за соблюдениями гражданами режима самоизоляции и масочного режима будет усилен. На улицах населенных пунктах будет проводится регулярная дезинфекция остановок, скамеек, контейнерных площадок.

По данным республиканского оперативного штаба, на 6 июня в республике выявлено 1 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 485 человек выписано из больниц в связи с выздоровлением, два человека скончалось.