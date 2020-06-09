На пенсию досрочно: Какую категорию граждан добавят

Женщины со званием «Мать-героиня» должны выходить на пенсию раньше срока, учитывая демографическую ситуацию в стране, считает депутат Госдумы Елена Строкова.

На данный момент этот статус может получить женщина, родившая десять и более детей, но в страховой стаж ей может быть засчитано не более шести лет, обратила внимание парламентарий.

"Представляется целесообразным засчитывать в страховой стаж матерям-героиням периоды ухода за всеми детьми. При таких условиях гражданка, родившая 10 или более детей, в итоге сможет получить страховой стаж от 15 лет и более", — цитирует Строкову РИА Новости.

По словам депутата, к ней обратилась мать 13 детей, которой, при отсутствии страхового стажа, социальную пенсию по старости назначат только в 65 лет, руководствуясь действующим на данный момент законодательством.

Как писал NEWS.ru ранее, в думской базе электронных документов опубликован законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом поправки сопровождаются отрицательным отзывом правительства, которое пока не поддержало документ по причине отсутствия в нём достаточных обоснований и источников расходов.