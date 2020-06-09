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Матерей-героинь предложили отпускать на пенсию досрочно 

News.ru и ещё 8 45 минут назад
На пенсию досрочно: Какую категорию граждан добавят
Фото: ТАСС
Женщины со званием «Мать-героиня» должны выходить на пенсию раньше срока, учитывая демографическую ситуацию в стране, считает депутат Госдумы Елена Строкова.
На данный момент этот статус может получить женщина, родившая десять и более детей, но в страховой стаж ей может быть засчитано не более шести лет, обратила внимание парламентарий.
"Представляется целесообразным засчитывать в страховой стаж матерям-героиням периоды ухода за всеми детьми. При таких условиях гражданка, родившая 10 или более детей, в итоге сможет получить страховой стаж от 15 лет и более", — цитирует Строкову РИА Новости.
По словам депутата, к ней обратилась мать 13 детей, которой, при отсутствии страхового стажа, социальную пенсию по старости назначат только в 65 лет, руководствуясь действующим на данный момент законодательством.
Как писал NEWS.ru ранее, в думской базе электронных документов опубликован законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом поправки сопровождаются отрицательным отзывом правительства, которое пока не поддержало документ по причине отсутствия в нём достаточных обоснований и источников расходов.
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Общество , Другое , Госдума , РИА Новости
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