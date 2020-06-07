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Роспотребнадзор рассказал, как долго продлится соблюдение соцдистанции 

News.ru и ещё 1 28 минут назад
Названы сроки отмены мер по соцдистанции в России
Фото: News.ru
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как долго ещё продлится соблюдение социальной дистанции. Мера будет действовать до тех пор, пока не будут сняты большинство ограничений.
Соцдистанцию предполагают ввести снова во время подъёма заболеваемости инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём. Полтора метра — это минимальное расстояние между людьми, способное обеспечить безопасность и не допустить передачи вируса, сообщает «РГ».
Специалисты ведомства настаивают на её соблюдении даже если все ходят в масках. Вирус есть на коже и одежде инфицированных, заразиться им можно даже через простое прикосновение или капли в воздухе. Вирус выделяется при разговоре, кашле, чихании, дыхании. Расстояние при этом различно и зависит от скорости воздушного потока и частиц.
Во время бега социальная дистанция должна быть больше, так как и сам человек движется быстрее, и дыхание становится более активным.
Ранее NEWS.ru сообщал, что при открытии гостиниц следует обеспечить возможность социального дистанцирования в помещении, следует из рекомендаций Роспотребнадзора. Люди должны иметь возможность находиться на расстоянии 1,5–2 метра друг от друга.
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Общество , Роспотребнадзор
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