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Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии 

Lenta.ru и ещё 1 23 минуты назад
Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Новой привычкой россиян в эпоху постпандемии коронавируса станет ношение маски, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. Об этом сообщает издание «Политика Сегодня».
По его словам, использование медицинских масок особенно рекомендовано в период сезонных респираторных заболеваний. Также ношение средств индивидуальной защиты является хорошей практикой предотвращения распространения микробов и вирусов, отметил Семенов.
Замдиректора НИИ добавил, что маски может носить как заболевший человек, так и тот, кто боится заразиться, однако последнему необходимо использовать средство защиты другого типа.
Так называемый масочный режим действует в Москве с 1 июня. Граждане обязаны носить маски и перчатки при каждом выходе из дома и в общественном транспорте.
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Общество , Александр Семенов
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