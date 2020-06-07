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Число умерших с коронавирусом в Подмосковье достигло 567 

ТАСС и ещё 14 40 минут назад
Число умерших с коронавирусом в Подмосковье достигло 567
Фото: РИА Новости
Число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Московской области достигли 567. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Еще 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 44 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 567 заболевших. Выздоровели и выписались 11 462 человека", — сообщили в штабе.
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Общество , Происшествия , Ситуация в мире , COVID-19 , Московская область
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