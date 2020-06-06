Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, где похоронят Михаила Кокшенова 

Ирина Лебедева и ещё 24 26 минут назад
Названы дата и место похорон Михаила Кокшенова
Фото: Facebook
Любовь Воропаева, поэтесса и давний друг семьи Кокшеновых, рассказала, что последний дом артиста будет в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.
Артист заранее позаботился обо всем и будет похоронен рядом с мамой, бабушкой и другими родственниками.
А церемония прощания с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале крематория в Митино, 7 июня в 10-зо утра, — пишет «Коммерсант».
Как ранее сообщал «Рамблер», скончавшийся недавно актер Михаил Кокшенов оставил московскую квартиру в районе Мосфильма и загородные апартаменты.
Стоимость недвижимого имущества оценивается в 70 и 50 миллионов рублей соответственно.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Общество , Другое , Любовь Воропаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вам помощь нужна медицинская»: Шнуров ответил Валерии
«Вам помощь нужна медицинская»: Шнуров ответил Валерии
Россияне пытались отбить у полиции убившего сына отца
Россияне пытались отбить у полиции убившего сына отца
Путин отдал Мишустину необычное распоряжение
Путин отдал Мишустину необычное распоряжение
Кто поделит наследство Кокшенова?
Кто поделит наследство Кокшенова?
США отказались вернуть России захваченную собственность
США отказались вернуть России захваченную собственность
Видео
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Лукашенко назвал точное число пандемий в Белоруссии
01:49
Лукашенко назвал точное число пандемий в Белоруссии
СНГ В мире
Пока вы дома: Россиянам рассказали об открытии границ
00:37
Пока вы дома: Россиянам рассказали об открытии границ
Общество
В РФ предупредили о провокациях НАТО на параде Победы
02:35
В РФ предупредили о провокациях НАТО на параде Победы
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение