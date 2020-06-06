Названы дата и место похорон Михаила Кокшенова

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Любовь Воропаева , поэтесса и давний друг семьи Кокшеновых, рассказала, что последний дом артиста будет в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.

Артист заранее позаботился обо всем и будет похоронен рядом с мамой, бабушкой и другими родственниками.

А церемония прощания с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале крематория в Митино, 7 июня в 10-зо утра, — пишет «Коммерсант».

Как ранее сообщал «Рамблер», скончавшийся недавно актер Михаил Кокшенов оставил московскую квартиру в районе Мосфильма и загородные апартаменты.

Стоимость недвижимого имущества оценивается в 70 и 50 миллионов рублей соответственно.