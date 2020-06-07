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В Алтайском крае выявили 64 новых случая COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Алтайском крае выявили 64 новых случая COVID-19
Фото: РИА Новости
Более 60 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"За прошедшие сутки выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Барнауле — 47 человек, Новоалтайске — 3, Бийске — 2, Камне-на-Оби — 2, Рубцовске, Яровом, Алейске, Тогульском, Залесовском, Советском, Быстроистокском, Тальменском, Тюменцевском, Калманском районах — по 1", — говорится в сообщении.
По данным на 7 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2319 человек, в том числе 226 детей до 17 лет включительно. 52 человека находятся в тяжёлом состоянии, на аппарате ИВЛ — 21. Смертельных случаев за сутки не зафиксировано.
"Выздоровело — 1021 человек, в том числе за прошедшие сутки закончили лечение 27 человек (взрослые — 24, дети — 3)", — отмечают в оперштабе.
Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 3106 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 26 583 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 123 436 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Ситуация в мире , COVID-19 , Алейск , Алтайский Край , Барнаул , Бийск , Камень-На-Оби , Новоалтайск , Рубцовск , Яровое
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