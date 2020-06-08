"Губернатор края Виктор Томенко вводит в регионе первый этап снятия ограничений. Глава региона утвердил новую редакцию указа о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Смягчение режима ограничительных мер стало возможным в связи с тем, что Алтайский край выполняет Методические рекомендации санитарных властей Российской Федерации по ключевым показателям — коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда. Как ранее говорил Виктор Томенко, Правительство края воспользуется возможностью ослабления режима незамедлительно", — говорится в сообщении.

В новой редакции указа предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для прибывающих в Алтайский край из других регионов. Отменяются ограничения по выходу граждан из дома, за исключением жителей старше 65 лет и людей с рядом хронических заболеваний.

Разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе без использования уличных тренажеров. Допускаются совместные тренировки не более 2 человек, или с членами семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 метров.

В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии, а также розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий. Указ также разрешает деятельность зоопарков, расположенных на открытом воздухе, при соблюдении посетителями норм социального дистанцирования.

Разрешено проведение плановых медицинских осмотров для получения справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря.

Сохраняется запрет на мероприятия отдыха при скоплении людей, в том числе на пляжах. Работа гостиниц и отелей также пока не возобновлена.

В Алтайском крае продолжает действовать масочный режим.