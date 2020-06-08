Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 15 59 минут назад
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Губернатор края Виктор Томенко вводит в регионе первый этап снятия ограничений. Глава региона утвердил новую редакцию указа о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Смягчение режима ограничительных мер стало возможным в связи с тем, что Алтайский край выполняет Методические рекомендации санитарных властей Российской Федерации по ключевым показателям — коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда. Как ранее говорил Виктор Томенко, Правительство края воспользуется возможностью ослабления режима незамедлительно", — говорится в сообщении.
В новой редакции указа предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для прибывающих в Алтайский край из других регионов. Отменяются ограничения по выходу граждан из дома, за исключением жителей старше 65 лет и людей с рядом хронических заболеваний.
Разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе без использования уличных тренажеров. Допускаются совместные тренировки не более 2 человек, или с членами семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 метров.
В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии, а также розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий. Указ также разрешает деятельность зоопарков, расположенных на открытом воздухе, при соблюдении посетителями норм социального дистанцирования.
Разрешено проведение плановых медицинских осмотров для получения справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря.
Сохраняется запрет на мероприятия отдыха при скоплении людей, в том числе на пляжах. Работа гостиниц и отелей также пока не возобновлена.
В Алтайском крае продолжает действовать масочный режим.
Последние новости
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Комментарии 2
Общество , Видео , Ситуация в мире , COVID-19 , Виктор Томенко , Алтайский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Устроивший стрельбу москвич оказался бывшим чиновником
Устроивший стрельбу москвич оказался бывшим чиновником 53
На Украине нашли способ ударить по Сибири
На Украине нашли способ ударить по Сибири 349
Раскрыта опасность приложения банка на смартфоне
Раскрыта опасность приложения банка на смартфоне
Звезда «Холопа» Милош Бикович ушел в монастырь
Звезда «Холопа» Милош Бикович ушел в монастырь 4
Пригожин отреагировал на просьбу «не позориться»
Пригожин отреагировал на просьбу «не позориться» 7
Видео
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
00:35
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
Опубликовано видео спасения женщины из воды
00:28
Опубликовано видео спасения женщины из воды
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение