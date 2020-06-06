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В России выросло число заболевших коронавирусом
Майк Габриелян
13 минут назад
Фото:
РИА Новости
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За последние сутки в
России
выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб. Уточняется, что за сутки в России полностью выздоровело 8 708 человек.
Новость дополняется.
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