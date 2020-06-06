Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне стали активнее покупать одежду и драгоценности 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Россияне стали активнее покупать одежду и драгоценности
Фото: Вечерняя Москва
В мае жители России стали чаще приобретать предметы гардероба и ювелирные изделия. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Показатели продаж относительно апреля в данных товарных категориях возросли в диапазоне от 20 до 25 процентов.
При этом средний чек покупки уменьшился — на 30 процентов при покупке одежды, до 2400 рублей, и на пять процентов при покупке украшений, до 7010 рублей, сообщает РИА Новости.
Ранее экономисты озвучили сроки восстановления доходов россиян.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Вечерняя Москва: последние новости
СМИ: Причиной смерти Михаила Кокшенкова стал COVID-19 СМИ: Причиной смерти Михаила Кокшенкова стал COVID-19 Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса должна стать равнодоступной всем странам Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса должна стать равнодоступной всем странам Скончался бывший участник команды КВН Скончался бывший участник команды КВН
Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
«Эта зависимость уничтожила волю к жизни»
«Эта зависимость уничтожила волю к жизни»
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Россия ответила на хамство Госдепа
05:24
Россия ответила на хамство Госдепа
Политика Африка
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
00:16
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
00:38
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Армия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение