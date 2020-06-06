Россияне стали активнее покупать одежду и драгоценности 

В мае жители России стали чаще приобретать предметы гардероба и ювелирные изделия. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Показатели продаж относительно апреля в данных товарных категориях возросли в диапазоне от 20 до 25 процентов.

При этом средний чек покупки уменьшился — на 30 процентов при покупке одежды, до 2400 рублей, и на пять процентов при покупке украшений, до 7010 рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее экономисты озвучили сроки восстановления доходов россиян.