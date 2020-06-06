Какой праздник 6 июня 

Все новости на карте

В субботу, 6 июня, отмечаются День русского языка и Национальный день Швеции . В этот день родился поэт Александр Пушкин и скончалась актриса Любовь Соколова

Накануне, 5 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом и День эколога в России

В народном календаре славян 6 июня (по старому стилю) — Полольник, Лавривон. С этого дня начиналась прополка льна, проса и других хлебов.