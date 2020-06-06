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Какой праздник 6 июня 

Мария Иванова 38 минут назад
Какой праздник 6 июня
Фото: РИА Новости
В субботу, 6 июня, отмечаются День русского языка и Национальный день Швеции. В этот день родился поэт Александр Пушкин и скончалась актриса Любовь Соколова.
Накануне, 5 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом и День эколога в России.
В народном календаре славян 6 июня (по старому стилю) — Полольник, Лавривон. С этого дня начиналась прополка льна, проса и других хлебов.
6 июня Михаил Ломоносов обнаружил наличие атмосферы у Венеры (1761 год), в Москве открылся «Детский мир» (1957), был совершен запуск советского космического корабля «Союз-11» (1971), мэром Москвы был назначен Юрий Лужков (1992), произошла одна из крупнейших в истории Китая авиакатастроф над Сианем (1994).
6 июня родились поэт Александр Пушкин (1799 год), императрица Александра Федоровна (1872), немецкий писатель Томас Манн (1875), авиаконструктор Игорь Сикорский (1889), актриса Татьяна Пельтцер (1904), продюсер Бари Алибасов (1947), исполнитель роли Фредди Крюгера Роберт Энглунд (1947), актер, режиссер Александр Стриженов (1969), Борис и Константин Бурдаевы из «Братьев Грим» (1981).
6 июня скончались психиатр Карл Густав Юнг (1961 год), актер Савелий Крамаров (1995), актриса Любовь Соколова (2001), французский биолог, лауреат Нобелевской премии Жан Доссе (2009), композитор Юрий Варум (2014), режиссер Кира Муратова (2018).
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Комментарии
Общество , Томас Манн , Татьяна Пельтцер , Александр Стриженов , Борис Бурдаев , Юрий Лужков , Константин Бурдаев , Михаил Ломоносов , Кира Муратова , Игорь Сикорский , Савелий Крамаров , Любовь Соколова , Густав Юнг , Бари Алибасов , Швеция
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