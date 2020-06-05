РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19

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Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 17 54 минуты назад
Вакцина от коронавируса должна быть одинаково доступной для всех стран мира. Соответствующее условие выдвинул министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1», передает ТАСС.
По его мнению, такой вопрос обсуждался на Глобальном саммите по вакцинам, проходившем в онлайн-формате в Лондоне в четверг, 4 июня. «Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение», — подчеркнул глава ведомства.
Министр добавил, что все лидеры поддерживают значимость вакцинации как наиболее экономичный вариант снижения смертности и заболеваемости коронавирусом. При этом обсуждалась необходимость доступности вакцин для всех государства, заключил он.
2 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в случае успешных испытаний вакцины от коронавируса массовая вакцинация россиян начнется осенью 2020 года. Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
В России за последние сутки было выявлено 8726 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 212,5 тысячи выздоровели, 5528 скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
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Общество , Видео , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мурашко , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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