РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19

Вакцина от коронавируса должна быть одинаково доступной для всех стран мира. Соответствующее условие выдвинул министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1», передает ТАСС.

По его мнению, такой вопрос обсуждался на Глобальном саммите по вакцинам, проходившем в онлайн-формате в Лондоне в четверг, 4 июня. «Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение», — подчеркнул глава ведомства.

Министр добавил, что все лидеры поддерживают значимость вакцинации как наиболее экономичный вариант снижения смертности и заболеваемости коронавирусом. При этом обсуждалась необходимость доступности вакцин для всех государства, заключил он.

2 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в случае успешных испытаний вакцины от коронавируса массовая вакцинация россиян начнется осенью 2020 года. Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.