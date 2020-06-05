РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19 

Вакцина от коронавируса должна стать одинаково доступной для всех стран мира. Этот вопрос обсуждался на глобальном саммите по вакцинам, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
Мурашко отметил, что все участники глобального саммита признают значимость вакцинации как наиболее экономичного варианта снижения смертности и заболеваемости.
«Все говорили о том, что лекарство должно быть доступным для всех стран», — приводят «Вести.ру» слова министра.
Мурашко подчеркнул важность равнодоступности вакцины для всех стран мира, и отметил, что «здесь встанет вопрос о ценообразовании».
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в настоящее время преждевременно говорить о сроках создания действующей вакцины от коронавирусной инфекции. По ее мнению, пока не будет подтверждена эффективность вакцины, «обнадеживаться пока рановато».