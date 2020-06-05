РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19 

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Вакцина от коронавируса должна стать одинаково доступной для всех стран мира. Этот вопрос обсуждался на глобальном саммите по вакцинам, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко отметил, что все участники глобального саммита признают значимость вакцинации как наиболее экономичного варианта снижения смертности и заболеваемости.

«Все говорили о том, что лекарство должно быть доступным для всех стран», — приводят «Вести.ру» слова министра.

Мурашко подчеркнул важность равнодоступности вакцины для всех стран мира, и отметил, что «здесь встанет вопрос о ценообразовании».