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РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19 

Вероника Полынина и ещё 19 26 минут назад
Вакцина от коронавируса должна стать одинаково доступной для всех стран мира. Этот вопрос обсуждался на глобальном саммите по вакцинам, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
Вакцина от COVID-19 в России готова к испытаниям
Мурашко отметил, что все участники глобального саммита признают значимость вакцинации как наиболее экономичного варианта снижения смертности и заболеваемости.
«Все говорили о том, что лекарство должно быть доступным для всех стран», — приводят «Вести.ру» слова министра.
Мурашко подчеркнул важность равнодоступности вакцины для всех стран мира, и отметил, что «здесь встанет вопрос о ценообразовании».
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в настоящее время преждевременно говорить о сроках создания действующей вакцины от коронавирусной инфекции. По ее мнению, пока не будет подтверждена эффективность вакцины, «обнадеживаться пока рановато».
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Общество , Видео , Анна Попова , Михаил Мурашко , Роспотребнадзор , Вести.Ру
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