Жене Норкина угрожали в соцсетях 

Скоропостижно скончавшаяся жена телеведущего Андрея Норкина Юлия за несколько месяцев до смерти расследовала деятельность «черных риелторов» и получала угрозы. Об этом рассказывал ее муж в соцсетях.
Юлия Норкина работала в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» и вместе с коллегами обратилась в полицию с заявлением об исчезновении пенсионерки, которая могла стать жертвой банды «черных риелторов».
В феврале Андрей Норкин сообщал, что его супруге по телефону угрожал некий «сотрудник правоохранительных органов».
По мнению телеведущего, его жена и ее коллеги из «Прямого эфира» кому-то здорово наступили на мозоль, пишет "Царьград".
Как сообщал «Рамблер», в пятницу, 5 июня, Андрей Норкин рассказал, что его супруга Юлия умерла. Позже друг семьи историк Евгений Спицын уточнил, что она умерла от инфаркта.