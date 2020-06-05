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Жене Норкина угрожали в соцсетях 

Вероника Полынина 10 минут назад
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Фото: Instagram
Скоропостижно скончавшаяся жена телеведущего Андрея Норкина Юлия за несколько месяцев до смерти расследовала деятельность «черных риелторов» и получала угрозы. Об этом рассказывал ее муж в соцсетях.
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Юлия Норкина работала в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» и вместе с коллегами обратилась в полицию с заявлением об исчезновении пенсионерки, которая могла стать жертвой банды «черных риелторов».
В феврале Андрей Норкин сообщал, что его супруге по телефону угрожал некий «сотрудник правоохранительных органов».
По мнению телеведущего, его жена и ее коллеги из «Прямого эфира» кому-то здорово наступили на мозоль, пишет "Царьград".
Как сообщал «Рамблер», в пятницу, 5 июня, Андрей Норкин рассказал, что его супруга Юлия умерла. Позже друг семьи историк Евгений Спицын уточнил, что она умерла от инфаркта.
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Общество , Евгений Спицын , Андрей Малахов , Андрей Норкин , МВД , Царьград ТВ
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