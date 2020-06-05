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Из Парижа вылетел третий вывозной рейс с россиянами 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Из Парижа вылетел третий вывозной рейс с россиянами
Фото: РИА Новости
Третий вывозной рейс для россиян, застрявших во Франции из-за эпидемии коронавируса, вылетел вечером в пятницу из парижского аэропорта имени Шарля де Голля — Руасси в Москву.
Рейс SU2459 выполняет авиакомпания "Аэрофлот". Он вылетел из Парижа в 19.25 местного времени.
"Улетели 143 пассажира: 139 россиян, два гражданина Франции, один гражданин Бельгии и один гражданин Украины. Ещё более 40 пассажиров по разным причинам на рейс не явились", — сказал РИА Новости представитель посольства РФ Антон Токовинин.
Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая, ещё один борт по маршруту Париж-Москва вылетел 29 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Аэрофлот , Правительство РФ , РИА Новости , Бельгия , Москва , Франция
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