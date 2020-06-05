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Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Жена Михаила Кокшенова Наталья Лепехина опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что ее муж умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — сказала Лепехина, ее слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Telegram-канал Baza опубликовал информацию, что, по предварительной версии, причиной смерти Михаила Кокшенова стали осложнения, вызванные заражением коронавирусной инфекцией.
Подруга Кокшенова сообщила подробности о смерти актера
Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. В его послужном списке участие в таких фильмах, как «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и "Катюша"», «Из жизни Федора Кузькина», «Александр Маленький», «Маленькие трагедии», «Вечный зов» и «Адъютант его превосходительства» и других.
Общество , Видео , Григорий Березкин , Михаил Кокшенов
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