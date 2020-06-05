Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста 

Жена Михаила Кокшенова Наталья Лепехина опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что ее муж умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — сказала Лепехина, ее слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Telegram-канал Baza опубликовал информацию, что, по предварительной версии, причиной смерти Михаила Кокшенова стали осложнения, вызванные заражением коронавирусной инфекцией.

Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. В его послужном списке участие в таких фильмах, как «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и "Катюша"», «Из жизни Федора Кузькина», «Александр Маленький», «Маленькие трагедии», «Вечный зов» и «Адъютант его превосходительства» и других.