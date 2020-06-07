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В России провели более 12,7 млн тестов на коронавирус 

RT на русском и ещё 69 1 час назад
В России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
В России провел более 12,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«По состоянию на 06.06.2020 проведено 12 721 549 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 318 846 человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал число тестов на COVID-19, которые делают в регионе в сутки.
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Общество , Вторая волна , Андрей Воробьев , РИА Новости
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