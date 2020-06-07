В России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус

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России провел более 12,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 06.06.2020 проведено 12 721 549 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 318 846 человек.