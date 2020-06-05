ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия достигла плато по коронавирусу, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Она похвалила власти страны за большое количество тестов на COVID-19.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«В настоящее время Россия демонстрирует плато… Россия осуществляет много тестов, и это здорово», — сказала Харрис.

Между тем оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает о 8 726 новых случаях инфекции в стране. У 37,1% выявленных не было клинических проявлений COVID-19. При этом за сутки зафиксировали 144 смерти, число летальных случаев возросло до 5 528 человек.

Выздоровели за минувшие 24 часа 8 057 россиян с коронавирусом, общее количество успешно перенесших заболевание жителей страны составляет теперь 212 680 человек.

При этом с начала распространения коронавируса в России выявлено 449 834 случая инфекции. Болезнь фиксируется во всех 85 регионах РФ.

По последним данным, на Москву пришлось 1 855 новых случаев, на Подмосковье — 762. Более трех сотен выявленных случаев отмечены в Петербурге и Нижегородской области — 378 и 330 человек.

В российских лабораториях провели больше 11 млн тестов на коронавирус. Накануне было проведено 228,5 тысячи тестов на коронавирус в стране. Под медицинским наблюдением остаются 304 657 человек.

Кроме данных по числу выявленных случаев интерес у публики вызывают бытовые вопросы, связанные с пандемией — к примеру, способность коронавируса сохраняться на предметах и передаваться через пульт телевизора. Однако результаты исследования немецких ученых показывают, что концентрация коронавируса на бытовых предметах оказалась не очень высокой.

Как сообщает издание Die Zeit, было проведено исследование 21 домохозяйства в Германии, где хотя бы у одного человека был подтвержден COVID-19.

«Результат анализа всех изученных образцов воздуха на Sars-CoV-2 (коронавирус нового типа — «Газета.Ru») оказался отрицательным. Анализ 10 из 66 образцов сточной воды из раковин, душа и туалета дал положительный результат. Наиболее зараженной оказалась сточная вода из раковин и душа (19,23%), наименьшей же концентрация вируса была в туалете (8,7%)», — говорится в публикации.

На дверных ручках коронавирус также сохранялся не особо хорошо. На продуктах питания, растениях и одежде немецкие ученые его и вовсе не нашли.

Добавим, что в начале мая глава Роспотребнадзора Анна Попова уведомила, что коронавирус нового типа COVID-19 может сохраняться на поверхностях до трех суток.

Руководитель ведомства отметила, что уже было доказано, что данный вирус достаточно устойчив в окружающей среде.

«Он сохраняется на поверхности до 72 часов. Поэтому еще одно требование, которое заложено в методических рекомендациях новых, — это требование по усиленным мерам дезинфекции», — сказала Попова.

Пару дней спустя Микробиолог Евгений Плисов рассказал, сколько времени коронавирус может оставаться на купюрах. По его словам, вирус живет на бумажном носителе около двух дней.

Плисов отметил, что при возможности стоит использовать бесконтактную оплату. Однако если все-таки необходимо использовать наличные, то нужно не забывать мыть руки.