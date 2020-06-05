По предварительной версии причиной смерти Михаила Кокшенова стали осложнения со здоровьем на фоне заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Baza.

О смерти народного артиста России Михаила Кокшенова стало известно 5 июня. Изначально СМИ сообщили, что актер последние полгода боролся с тяжелой болезнью. Какой именно не известно. Журналисты вспомнили, что в марте появлялась информация о том, что актер перенес сердечный приступ. Однако сам артист позже опроверг сведения об ухудшении своего здоровья, а его сиделка Феруза заявила, что новость, опубликованная в СМИ, является обманом и «уткой».

Последнее время Кокшенов якобы находился в одной из столичных реабилитационных клиник. Telegram-канал Baza сообщил, что медики подозревали у него заражение коронавирусом.

Михаил Кокшенов скончался на 84 году жизни. В его послужном списке участие в таких фильмах, как «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и "Катюша"», «Из жизни Федора Кузькина», «Александр Маленький», «Маленькие трагедии», «Вечный зов» и «Адъютант его превосходительства» и других.