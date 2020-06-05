Раскрыты подробности смерти Кокшенова 

«Рамблер» писал, что сегодня стало известно о смерти Народного артиста России Михаила Кокшенова. Любовь зрителей ему принесли роли в таких фильмах и сериалах, как «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и „Катюша“», «Вечный зов», «Адъютант его превосходительства».

Воропаева рассказала, что узнала трагическую новость от бывшей жены актера Елены Кокшеновой.

«Его бывшая жена Лена написала, что не стало Михаила. Ей очень тяжело сейчас. Несмотря на то, что он женился на другой женщине, она очень любила его и была его большим другом», — пояснила поэтесса.

Она отметила, что не располагает информацией о причинах смерти, однако знает, что три года назад актер пережил инсульт.

«Он восстанавливался. Я видела как-то интервью с его дочкой, что он восстановился. Вероятно, что это последствия инсульта», — подчеркнула Воропаева.