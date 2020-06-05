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Жена Кокшенова рассказала о его смерти 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Жена Кокшенова рассказала о его смерти
Фото: ТАСС
Народный артист России Михаил Кокшенов скончался 4 мая в больнице. Об этом рассказала его жена Наталья Лепехина, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК в пятницу, 5 мая.
Ранее стало известно, что актер умер в лечебном центре в Подмосковье. «Комсомольская правда» уточняет, что речь идет о реабилитационном центре, в котором артист долгое время лечился.
О его кончине первой сообщила поэтесса Любовь Воропаева.
Причина смерти Кокшенова пока не раскрывается. Артисту было 83 года. В октябре 2017 года актер перенес инсульт, его положили в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии.
Кокшенов начал карьеру актера в 1957 году, сыграв комсомольца в фильме «Высота». Всего на счету народного артиста России 116 ролей в кино.
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Общество , Григорий Березкин , Любовь Воропаева , Михаил Кокшенов , РБК , Комсомольская правда , Московская область
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