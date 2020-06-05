Жена Кокшенова рассказала о его смерти 

Ранее стало известно, что актер умер в лечебном центре в Подмосковье . «Комсомольская правда» уточняет, что речь идет о реабилитационном центре, в котором артист долгое время лечился.

О его кончине первой сообщила поэтесса Любовь Воропаева

Причина смерти Кокшенова пока не раскрывается. Артисту было 83 года. В октябре 2017 года актер перенес инсульт, его положили в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Кокшенов начал карьеру актера в 1957 году, сыграв комсомольца в фильме «Высота». Всего на счету народного артиста России 116 ролей в кино.