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У Зеленского обвалился рейтинг 

Павел Тиунов 1 час назад
У Зеленского обвалился рейтинг
Фото: РИА Новости
Уровень поддержки украинцами президента страны Владимира Зеленского снизился до 40,9%, сообщает издание «Українськi Новини». По данным журналистов, только за последнюю неделю рейтинг главы государства обвалился на 1,7%.
СМИ сделали вывод на основе исследования, проведенного экспертами Киевского международного института социологии (КМИС). У украинцев спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента страны были проведены в ближайшие дни: почти 41% респондентов отдали бы голос действующему национальному лидеру Владимиру Зеленскому. На втором месте оказался экс-президент Украины Петр Порошенко с поддержкой 15,7% жителей страны. Замыкает тройку лидеров председатель партии «Сила и честь» Игорь Смешко с показателем 9,2%. Далее по списку идут сопредседатель «Оппозиционной платформы „За життя“ Юрий Бойко (8,7%), председатель объединения „Батьківщина“ Юлия Тимошенко (6,4%) и другие.
Журналисты отмечают, что несмотря на лидирующую позицию Зеленского, его рейтинг заметно снизился за прошедшую неделю. Семь дней назад в его пользу высказывались 42,6% респондентов.
Ранее, как сообщал „Рамблер“, эксперты социологической группы „Рейтинг“ выяснили, что если бы в Украине в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Зеленский набрал бы 39,3% голосов.
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Комментарии 3
Общество , В мире , Социология , Украина , Игорь Смешко , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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