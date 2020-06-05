У Зеленского обвалился рейтинг 

Уровень поддержки украинцами президента страны Владимира Зеленского снизился до 40,9%, сообщает издание «Українськi Новини». По данным журналистов, только за последнюю неделю рейтинг главы государства обвалился на 1,7%.

СМИ сделали вывод на основе исследования, проведенного экспертами Киевского международного института социологии (КМИС). У украинцев спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента страны были проведены в ближайшие дни: почти 41% респондентов отдали бы голос действующему национальному лидеру Владимиру Зеленскому. На втором месте оказался экс-президент Украины Петр Порошенко с поддержкой 15,7% жителей страны. Замыкает тройку лидеров председатель партии «Сила и честь» Игорь Смешко с показателем 9,2%. Далее по списку идут сопредседатель «Оппозиционной платформы „За життя“ Юрий Бойко (8,7%), председатель объединения „Батьківщина“ Юлия Тимошенко (6,4%) и другие.

Журналисты отмечают, что несмотря на лидирующую позицию Зеленского, его рейтинг заметно снизился за прошедшую неделю. Семь дней назад в его пользу высказывались 42,6% респондентов.

Ранее, как сообщал „Рамблер“, эксперты социологической группы „Рейтинг“ выяснили, что если бы в Украине в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Зеленский набрал бы 39,3% голосов.